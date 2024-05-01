النيجيريون يعانون من نقص الوقود مع تشكل طوابير في المدن الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - اصطف النيجيريون، لساعات لشراء الوقود في جميع أنحاء المدن الكبرى حيث تكافح الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع أحدث نقص في الوقود ، مما تسبب في مزيد من المصاعب للملايين الذين يعانون بالفعل في أزمة اقتصادية.

أزمة الوقود في نيجيريا

أدى نقص الوقود إلى زيادة تكاليف النقل في البلاد حيث يعتمد الكثير من الناس على وسائل النقل العام.

وألقت السلطات باللوم في النقص على تعطل الإمدادات بسبب التحديات اللوجستية.

امتدت الطوابير المؤدية إلى محطات الوقود حتى 3 كيلومترات (1.8 ميل) في بعض المدن بما في ذلك العاصمة أبوجا.

وتعد نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في أفريقيا، لكن نقص البنزين أمر شائع، ويرجع ذلك في الغالب إلى الإضرابات المتكررة وانقطاع الإمدادات. وكما هو الحال في مناسبات سابقة، اتهمت شركة النفط الحكومية النيجيرية شركات الوقود باستغلال الوضع الحالي لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

انقطاع الإمدادات واستغلالها

تعتمد نيجيريا بشكل كبير على الوقود المستورد بسبب ضعف أداء المصافي. وافتتحت أكبر مصفاة في أفريقيا مؤخرا في لاجوس، المركز الاقتصادي لنيجيريا، ومن المتوقع أن تعزز طاقة التكرير.

ومع ذلك ، لا تزال المنشأة المملوكة للقطاع الخاص تنتج وقود الديزل ووقود الطائرات فقط.

وقد قفزت تكلفة الوقود في العديد من محطات الوقود في أبوجا بالفعل بأكثر من 15٪ من 675 نايرا (50 سنتا) للتر الواحد. اختلفت الأسعار في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وتسبب أزمة الوقود صعوبات للعديد من الشركات التي تعمل على المولدات بسبب عدم انتظام إمدادات الكهرباء في نيجيريا بشكل مزمن، والتي ساءت في الأسابيع الأخيرة.

الاختناقات المرورية والإحباط

وفي بعض أجزاء أبوجا ولاغوس، امتلأت نصف الطرق بالاختناقات المرورية لأصحاب السيارات الخاصة وسائقي سيارات الأجرة، بما في ذلك بعض الذين أوقفوا سياراتهم بالقرب من محطات الوقود خلال الليل لشراء الوقود في وقت مبكر.

"لم أفعل أي شيء اليوم منذ الصباح لأنه كيف تريد العمل عندما لا يوجد وقود؟" سأل فاروق إبراهيم سائق سيارة أجرة في أبوجا.

وقال إبراهيم، وهو أب لطفلين، إن أكثر ما يقلقه هو العثور على المال للعودة إلى المنزل لتناول وجبة الأسرة في اليوم التالي.

"لا وقود ولا ضوء، حتى لتناول الطعام مشكلة"، قال من طابور الوقود في منطقة غاركي في أبوجا.