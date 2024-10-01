اتحاد الكرة يعلن عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد .. ديسمبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجبلاية في موعد العاشر من شهر ديسمبر المقبل.



على صعيد متصل ، أرسل اتحاد الكرة الساعات الماضية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم القائمة الدولية للحكام الخاصة بالموسم الجديد 2024-2025 وتم إرسال اسم الحكم محمود بسيونى بدلا من الحكم المعتزل إبراهيم نور الدين،وبالمناسبة كان فيه خلافات بين عامر حسين عضو اتحاد الكرة وزميله فى المجلس محمد أبو الوفا حول مقعد إبراهيم نور الدين.محمود بسيونى من منطقة الإسكندرية وعامر حسين سانده بقوة وأيضا تقيماته الفنية منحته الأفضلية على حساب حمادة القلاوى ابن الصعيد والذى كان يحظى بدعم محمد أبو الوفا.

وبالمناسبة يارا عاطف فى قائمة الحكام المساعدين وتم إدراجها فى قائمة الفيديو بناءً على طلب الاتحاد الدولى واللى أكد على ضرورة إضافة عنصر نسائى فى تقنية الفيديو.

ويختص ستاد المحور بالكشف عن القائمة الدولية للحكام كالأتى.

حكام الساحة: أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف، محمود البنا، محمود ناجي، أحمد الغندور، محمود بسيوني، شاهندا المغربي، نورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال،أحمد حسام طه،سامي هلهل،يوسف البساطي،أحمد توفيق طلب، هاني عبدالفتاح،سمير جمال،يارا عاطف،جمالات شبل،مي حسن،نورهان سمير.

حكام الفيديو: محمود عاشور،طارق مجدي،محمود أبو الرجال،حسام عزب،وائل فرحان،عمرو الشناوي،يارا عاطف.