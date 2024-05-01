البيت الأبيض: بايدن سيتناول معاداة السامية في خطاب يوم 7 ايار

اعتبر البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيبحث تزايد مستويات معاداة السامية في خطاب في السابع من أيار بمتحف مخصص لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير لصحفيين، أن بايدن سيتناول "تزايد معاداة السامية" في خطابه. واوضحت بان "نسبة صغيرة من الطلاب تسبب بهذا التعطيل" في الجامعات الاميركية.
ويأتي خطاب بايدن بينما تشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات متزايدة على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
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