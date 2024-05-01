الجيش: توقيف 30 شخصًا في مختلف المناطق اللبنانية لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أنه "بتاريخ 1/5/2024، ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفّذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، قامت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة صحراء الشويفات بعملية دهم أسفرت عن توقيف المواطن (ح.م.) كونه مطلوبًا لارتكابه جرائم الاتجار بالأسلحة وتأليف عصابة وفرض خوات وإطلاق النار، بالإضافة إلى افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".
كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدات من الجيش أوقفت 29 شخصًا وفقًا لما يلي:
- توقيف 25 سوريًّا على طريق عام الشيخلار العوينات – عكار وفي مناطق رأس بعلبك ووادي خالد والهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضُبطت رمانة يدوية في أحد الفانات التي كانوا يستخدمونها.
توقيف 4 فلسطينيين عند حاجز دير عمار – الشمال كونهم مطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار".
وأكدن أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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