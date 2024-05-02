المنخفض الجوي ينحسر تدريجيا مع بقاء مع بعض التقلبات المحلية والحرارة دون معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان ينحسرالمنخفض الجوي تدريجيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء مع بعض التقلبات المحلية ودرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية حتى بداية الأسبوع المقبل حيث من المتوقع ان تعود التقلبات من يوم الاحد بشكل اكبر تحت تأثير منخفض جوي جديد سيتمركز جنوب غرب تركيا.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

وحذرت من سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط امطار خفيفة محلية خاصة في المناطق الداخلية خلال النهار

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع ضباب محلي على المرتفعات يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة تلامس ال٦٥ كلم/س شمالاً.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة جنوب البلاد كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة .