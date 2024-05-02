تكتل "الجمهورية القوية" قدم طعنا بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية امام المجلس الدستوري

تقدم تكتل "الجمهورية القوية" باستدعاء أمام المجلس الدستوري، طعنا بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وفي تصريح له، اكد النائب جورج عقيص بعد تقديم الطعن بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية انه "كلما تُمعن السلطة في ضرب المؤسسات والانتخابات سنكون لها بالمرصاد من خلال الطعون القانونية".

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