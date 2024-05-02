حماس تؤكد لقطر أنها تدرس بـ"إيجابية" مقترح وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، لوزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، على الروح الإيجابية لدى الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا.

وذكرت "حماس" في بيان، أن هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع آل ثاني، حيث بحثا آخر تطورات المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة.

وخلال الاتصال، ثمن هنية الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة، وأكد على "الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخراً".

كما اتفق الطرفان على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني و"يوقف العدوان عليه"، حسب نص البيان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن، أمس الأربعاء، خلال اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، أن بلاده تريد اتفاق هدنة في غزة، ثم التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخلال اجتماعه بهرتسوغ، وعائلات الأسرى بتل أبيب، قال بلينكن إن واشنطن مصممة على التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس "الآن" يضمن وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين إلى ديارهم.

وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل بعد زيارته الأردن والسعودية، في جولة هي السابعة بالمنطقة منذ بداية الحرب على القطاع قبل نحو 7 شهور، لإجراء محادثات بشأن الهدنة المحتملة بين الطرفين، وكذلك إيصال المساعدات لقطاع غزة.

وتتواصل لليوم الـ 209 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرًا محررًا ويداهم منازل المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرًا محررًا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في مناطق عدة في محافظة الخليل.

ووفقًا لوكالة “وفا” الفلسطينية، ذكر المراسل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، وأعادت اعتقال الأسير المحرر معتز الجعبة، بعد أن كانت قد أفرجت عنه قبل نحو 10 أيام، بعد اعتقال استمر 6 شهور.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دورا ويطا جنوب الخليل، وداهمت عددا من المنازل في منطقتي "عين فارس، وخريسا"، تعود لعائلات ابو زنيد وقزاز والشواهين، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

وفي بيت امر شمالًا، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، ومحالهم التجارية في منطقة البياضة، وعين زعته، وحارة بحر، وقامت بتفتيشها، وإتلاف محتوياتها، كما قامت بتوزيع منشورات تهديد وتحريض على الموطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.