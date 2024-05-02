القناة 12 عن الشرطة الإسرائيلية: اعتقال رجل للاشتباه بمحاولته مهاجمة موكب نتانياهو في تل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية، بأنّه تم اعتقال رجل للاشتباه بمحاولته مهاجمة موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب.

يأتي ذلك وسط خالة من الغضب من الشارع الإسرائيلي تجاه حكومة نتانياهو إزاء عدم وقف إطلاق النار في غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".