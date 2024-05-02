الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة لمتشددين يهود بالقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أفاد مراسل الجزيرة بأن متشددون أغلقوا مدخل مدينة القدس الرئيسي احتجاجا على إصدار أوامر اعتقال ضد مستوطنين متطرفين.
وأشار المراسل بأن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لفض احتجاج لمستوطنين متشددين في القدس.
محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أفاد مراسل الجزيرة بأن متشددون أغلقوا مدخل مدينة القدس الرئيسي احتجاجا على إصدار أوامر اعتقال ضد مستوطنين متطرفين.
وأشار المراسل بأن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لفض احتجاج لمستوطنين متشددين في القدس.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية