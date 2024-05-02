جابر تقدم بشكوى أمام النيابة العامة بعد عودة مسلسل إحراق الدواليب وانبعاث الدخان الى بلدة الكفور

تقدم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر، بشكوى أمام النيابة العامة في النبطية، بعد عودة مسلسل إحراق الدواليب وانبعاث الدخان والروائح الى بلدة الكفور وبعض القرى المجاورة، مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بجرم الحرق وإحداث أضرار بيئية وصحية". وطالب جابر "بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بهم".

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