«الصحة العالمية» تحذر من مشاكل صحية مع ارتفاع الحرارة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن ارتفاع درجات الحرارة بقطاع غزة لفترة طويلة قد يمسي مشكلة كبيرة، وأن الطقس الحار يزيد من حدة جميع أنواع المشكلات الصحية.

وأشارت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في تصريحات صحفية، إلى وجود نحو مليوني شخص يعيشون في خيام بقطاع غزة.

وذكرت أن الخيام البلاستيكية في غزة موجودة في الأماكن المفتوحة ولا تقي من الحرارة إلا قليلا.

وقالت: «إذا كانت لديك مشكلات في القلب وكنت تتعرض للحرارة الشديدة، فإن احتمال تعرضك لنوبة قلبية يزيد».

وأوضحت أن الأوضاع في غزة تضعف مناعة الجسم بسبب الطقس الحار، محذرة من انتشار الأمراض المعدية وتفاقمها.

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى نقص المياه النظيفة في غزة، واستهلاك الفرد هناك لأقل من 2 لتر في اليوم.

ولفتت إلى رصد 712 ألف حالة التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، و380 ألف حالة إسهال، و87 ألف حالة جرب منذ أكتوبر.

وأشارت إلى أن «نظام الرعاية الصحية في غزة انهار تماماً، 11 مستشفى من أصل 36 تقدم خدمات جزئية، و25 لا تعمل على الإطلاق».

وأوضحت هاريس أن هناك 6 مستشفيات ميدانية في غزة، وأن تلك المستشفيات تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل خدمة ممكنة.