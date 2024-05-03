أوكرانيا تنشر إحصائيات عن خسائر الجيش الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إحصائيات عن الخسائر البشرية والمادية التي قالت إن الجيش الروسي مُنيّ بها منذ بداية الأزمة الحالية قبل أكثر من عامين.

وأضافت كييف، في تقرير، أن خسائر الجيش الروسي في العمليات القتالية، في أوكرانيا بلغت في الفترة من فبراير 2022، حتى الثالث من مايو 2024، حوالي 472 ألفا و140 قتيلا بما في ذلك 1270 جنديا، في العمليات في الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك في حصيلة أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم في منشور لها على موقع "فيسبوك".

وقال التقرير إن الجيش الأوكراني دمر أيضا 7354 دبابة للعدو(بزيادة 22 مقارنة باليوم السابق)، و14 ألفا و129 مركبة قتالية مدرعة (بزيادة 33) و12 ألفا و102 نظام مدفعية (بزيادة 58) و1053 نظام صواريخ متعدد الإطلاق و786 نظام دفاع جوي (بزيادة نظامين)، و348 طائرة و325 مروحية و9580 طائرة بدون طيار (بزيادة 19 طائرة).