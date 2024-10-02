تحت رعاية سعود بن صقر القاسمي.. منتدى المواطن العالمي ينطلق برأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ينعقد منتدى المواطن العالمي المخصص حصرياً للمكاتب العائلية، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل، في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.

تنظم المنتدى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالتعاون مع شركة «بريستل آند بارتنر»، وسيتم توجيه الدعوة لشخصيات محددة فقط للمشاركة فيه.

وسيجمع الحدث نخبة من خبراء التنقل والمكاتب العائلية المشهورة، لاستكشاف الفوائد التي يمكن أن تحققها المواطنة العالمية في تخطيط الثروات للأجيال المقبلة.

ويحتفل منتدى المواطن العالمي هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاق أول دورة له، ويتميز بعلاقاته القوية والمتنوعة مع حكومات الدول، والشخصيات الشهيرة، والمفكرين البارزين في جميع أنحاء العالم، ما يتيح لرواد الأعمال التواصل مع صانعي القرار.

وشمل الحضور في المنتديات السابقة رؤساء وزراء سانت لوسيا، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس، في حين يشارك مسؤولون حكوميون من دول عدة بشكل منتظم في فعالياته لتبادل الأفكار والرؤى.

ومن بين أبرز الضيوف والمتحدثين في دورات المنتدى الماضية، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق، خوسيه مانويل باروسو، والممثل والمخرج، روبرت دي نيرو، والرياضية الأولمبية والناشطة، يسرى مارديني، والرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر، بول بولمان، والخبير الاقتصادي الشهير، نورييل روبيني، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة، ماريا فرناندا إسبينوزا.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «في ضوء استضافة رأس الخيمة ثلاث قمم ناجحة على التوالي، نتطلع إلى استضافة هذه الدورة الخاصة من منتدى المواطن العالمي، إذ تضع الإمارة القيم البيئية والاقتصادية والمجتمعية في صميم إستراتيجيتها الاستثمارية والتنموية، ويتيح هذا المنتدى لرواد الأعمال الفرصة لاكتساب رؤى جديدة، والاستثمار في الإمارة، والإسهام في تشكيل إرث دائم للمستقبل».

وقال أرماند أرتون، مؤسس ورئيس منتدى المواطن العالمي: «إن أعظم هدية يمكن أن نقدمها لأطفالنا هي الحرية لإطلاق مهاراتهم ومواهبهم في بيئة تمنحهم الفرصة للقيام بذلك. ومن خلال القوة المحفزة للمواطنة العالمية، يمكننا أن نمنح الجيل المقبل هذه الحرية، ونمكنهم من تحقيق أشياء بالكاد نحلم بها».

وأضاف: «يمثل هذا المنتدى فرصة لإيجاد حلول مبتكرة لبناء حراك دائم بين الأجيال، وعلى مدار يومين، سيشارك في المنتدى نخبة من المفكرين المبدعين والقادة العالميين وصانعي الثروات المحركة للسوق. ونحن متشوقون لرؤية الحلول التي ستسفر عنها هذه القوة الإبداعية».

من جانبها قالت كاتيا مولهايم، الشريك المؤسس في بريستل آند بارتنر: «تتزايد أهمية التنقل العالمي في تخطيط الثروات للأجيال، حيث يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مختلفة، ويقلل من المخاطر، ويضمن الحفاظ على الثروات عبر الحدود. ومن خلال اعتماد التنقل، تكتسب العائلات مرونة في تنويع استثماراتها ونمو أعمالها، والحفاظ على إرثها في عالم متغير بسرعة».

بدوره، قال توبياس بريستل، الشريك المؤسس في «بريستل آند بارتنر»: «نحن سعداء بالتعاون مع منتدى المواطن العالمي في تنظيم هذا الحدث، ونتطلع إلى سلسلة مثيرة من الندوات والمحادثات والأفكار التي ستعيد رسم خريطة تخطيط الثروات عبر الأجيال».