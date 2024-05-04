منع الطبيب غسان أبو ستة من دخول الأراضي الفرنسية بسبب "مذكرة ألمانية"

أوقفت السلطات الفرنسية الطبيب والناشط الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة في مطار شارل ديغول، ومنعته من الدخول بحجة وجود مذكرة تمنعه من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وعلق ابو ستة في تصريح له ان "أوروبا الحصينة تُسكت شهود الإبادة الجماعية بينما تقتلهم إسرائيل في السجون"، مضيفا :"أنا في مطار شارل ديغول. كان من المفترض أن اتحدث في البرلمان الفرنسي. إنهم يمنعونني من دخول فرنسا. يقولون أن الألمان فرضوا حظرًا لمدة عام على دخولي إلى أوروبا".
وكان من المقرر أن يلقي الطبيب كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي حول تجربته في مستشفيات غزة عند بداية الحرب.
وكان أبو ستة قد منع من دخول ألمانيا في 12 نيسان الماضي، إضافة إلى شخصيات أخرى، للمشاركة في "مؤتمر فلسطين" الذي كان من المفترض أن يعقد أعماله في العاصمة برلين.
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