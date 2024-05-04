الارصاد الجوية: طقس متقلب وماطر بغزارة مع انخفاض بدرجات الحرارة بدءا من الغد

توقعت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، أن "يكون طقس ربيعي مستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الاحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، متمركز حالياً شمال غرب تركيا ويتجه جنوباً بحيث يقترب تدريجياً مما يؤدي طقس متقلب وماطر بغزارة أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة، ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء بحيث ينحسر تدريجياً ويستقر الطقس ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة الى الارتفاع اعتباراً من يوم الاربعاء حيث تعود الى معدلاتها الموسمية".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة طوال اليوم حيث تلامس ال ٧٥ كلم/س في المناطق الشمالية"، لافتا الى ان ططقس الاحد غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال ٥ درجات خاصة في الداخل، يتحول تدريجياً اعتباراً من الظهر الى غائم وتشتد سرعة الرياح لتصل الى ما يقارب ٧٠كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الليل وتكون مترافقة بحدوث برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات نتيجة تكون بعض الخلايا الرعدية المنفردة كما يتوقع تساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق".

وذكرت ان "طقس الإثنين غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية تصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة وضباب كثيف على المرتفعات خاصة فترة قبل الظهر، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ، تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجيا اعتباراً من بعد الظهر وتنحسر صباح الثلاثاء".

واضافت ان "طقس الثلاثاء غائم مع امطار متفرقة في الفترة الصباحية يتحول الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية".