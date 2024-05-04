وزير الخارجية يشارك في مؤتمر القمة الإسلامي

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى بنجول عاصمة جمهورية جامبيا، وذلك لترؤّس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة".

ويبحث وزير الخارجية مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم الدول الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، كما سيقوم سمو وزير الخارجية بتسليم رئاسة القمة لدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى جمهورية جامبيا بعد رئاسة المملكة للدورة الرابعة عشرة.