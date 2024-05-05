اكسيوس: إدارة بايدن أوقفت الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة إلى إسرائيل ما أثار مخاوف جديّة داخل الحكومة الإسرائيلية

نقلت "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين بان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن أوقفت الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أميركية الصنع إلى إسرائيل، ما أثار مخاوف جديّة داخل الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت "أكسيوس" بان المسؤولين ربطوا تعليق إرسال واشنطن شحنة ذخيرة إلى إسرائيل بخلافات بشأن عملية رفح.
وكذرت بان هذه هي المرة الأولى منذ هجوم 7 تشرين الأول التي توقف فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الجيش الإسرائيلي.
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