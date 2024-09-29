دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف إطلاق النار بعد حملة القصف الإسرائيلي الواسعة على لبنان. واوضح بايدن ردا على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كان الغزو البري الإسرائيلي للبنان أمرا حتميا، "لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن ردا على سؤال اذا كان الغزو البري الإسرائيلي للبنان أمرا حتميا: لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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