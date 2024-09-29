السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: لا تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

كشف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أن "لا تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، زعم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد إردان، أننا "ملتزمين بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال"، معتبراً أنه "بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى بالمنطقة".

ولفت السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، الى أننا "نراقب عن كثب تهديدات إيران بالرد".