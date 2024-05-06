اكسيوس: مدير المخابرات المركزية الأميركية يزور إسرائيل الاثنين لإجراء محادثات حول صفقة الاسرى

افاد موقع "أكسيوس" الاميركي، بحسب اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بانه من المتوقع أن يزور مدير المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز إسرائيل غدا الاثنين لإجراء محادثات حول صفقة الاسرى.

ومن المتوقع أن يجتمع بيرنز مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وتوجه بيرنز إلى الدوحة حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث الوساطة في الحرب بين إسرائيل وحماس.

ولفتت المعلومات الى انه مع عدم حدوث انفراجة في المحادثات الأخيرة بين مصر وإسرائيل في القاهرة، فإن مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري لبحث ما إذا كان من الممكن إعادة المحادثات إلى مسارها الصحيح.

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات بين الوسطاء والحركة الفلسطينية في القاهرة الأحد، في حين تبادلت إسرائيل وحماس اللوم علنا بشأن الفشل في التوصل إلى اتفاق.