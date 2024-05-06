الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في استهداف كرم أبو سالم وإصابة 12

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود في استهداف كرم أبو سالم في وقت سابق الأحد، وإصابة 12 آخرين، بينهم 3 تعرّضوا لإصابات خطيرة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن اثنين من بين القتلى، هما عنصران في كتيبة "غفعاتي"، فيما ثالثهم من لواء "هناحال".
وكشفت تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي شنته كتائب القسام في وقت سابق اليوم، وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين، استهدف التجهيزات العسكرية الإسرائيلية لاجتياح رفح، جنوبي قطاع غزة، في قاعدة عسكرية في كرم أبو سالم.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم الذي تبنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نفذ بواسطة نحو 14 قذيفة صاروخية، علما بأن القسام كانت قد أعلنت "قصف تحشدات لقوات العدو في موقع ‘كرم أبو سالم‘ ومحيطه بمنظومة الصواريخ ‘رجوم‘ قصيرة المدى من عيار 114ملم".
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