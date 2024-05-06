قبل الامتحانات.. ما مصادر التعلم والمراجعة لطلاب الثانوية العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من مصادر التعلم والمراجعة لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحانات التي تنطلق 10 يونيو 2024.

ووفقا للوزارة، فإنه يمكن للطلاب الاعتماد على مراجعات القنوات التعليمية حيث توجد قناة مخصصة للشهادة الثانوية يتم توفير مراجعات وشرح من أفضل المعلمين، ويمكن للطلاب المراجعة من خلالها بشكل مستمر طوال اليوم، بالإضافة إلى القوافل التعليمية التي يتم تنفيذها في المحافظات للطلاب يشارك فيها أيضا أفضل المعلمين.

وبحسب الوزارة، فإنه يمكن للطلاب حضور المراجعات النهائية المجانية التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب ومن بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجانًا لمختلف المراحل الدراسية على موقع الوزارة.

كما يمكن للطلاب متابعة مجموعات الدعم المدرسية على مدار العام الدراسي بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي عبر برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا.

وأكدت الوزارة، أن الطالب عليه الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة الموجودة على موقع الوزارة، وهي أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي في جميع المواد الدراسية، إذ تُمكن الطالب من الإطلاع بشكل كبير وحقيقي على شكل الأسئلة.

ومن أهم المراجعات هو قيام الطالب بالمذاكرة بشكل يخدم الأسئلة وكيفية الإجابة عنها بحيث يستخرج نواتج التعلم المرتبطة بكل درس حسب طبيعة كل مادة، لكي يستوعب هذه النواتج لأن الأسئلة دائما تخاطب وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بكل درس، بالإضافة إلى منصة التعلم ببنك المعرفة.