فيضانات هيوستن مستمرة

أغلقت مياه الفيضانات بعض المدارس في تكساس بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة هيوستن وأدت إلى مئات عمليات الإنقاذ، بما في ذلك الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل. وقالت السلطات إن طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات توفي بعد ركوبه سيارة جرفتها المياه السريعة.

وعلى الرغم من توقع خبراء الأرصاد أن تبدأ العواصف في التراجع في جنوب شرق تكساس، إلا أن المياه المرتفعة استمرت في إغلاق بعض الطرق وتركت السكان يواجهون عمليات تنظيف مطولة في الأحياء التي أدى ارتفاع منسوب الأنهار فيها إلى إصدار أوامر إخلاء في نهاية الأسبوع.

إلغاء الفصول

وتعد هيوستن واحدة من أكثر مناطق المترو المعرضة للفيضانات في البلاد. وتسبب إعصار هارفي في عام 2017 في هطول أمطار تاريخية غمرت آلاف المنازل وأسفرت عن إنقاذ أكثر من 60 ألف شخص.

وفي إحدى المناطق الرطبة في هيوستن، ألغى مسؤولو المدارس في تشانفيو الفصول الدراسية وقالوا إن دراسة استقصائية لموظفيهم وجدت أن العديد منهم تعرضوا لظروف تمنعهم من القدوم إلى العمل. وقال وودي والاس، عمدة مقاطعة ترينيتي، خلال بث مباشر على فيسبوك بينما كان يركب قاربًا عبر حي ريفي غمرته الفيضانات: «لقد عانى هؤلاء الناس كثيرًا». وظهرت سيارات مغمورة جزئيا ولافتات الشوارع فوق المياه المحيطة به.

عمليات الإنقاذ

وقال جيمي فاولر، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن المناطق القريبة من بحيرة ليفينغستون، الواقعة شمال شرق هيوستن، تلقت ما يزيد عن 23 بوصة (58 سم) من الأمطار خلال الأسبوع الماضي.

وفي مقاطعة جونسون، جنوب فورت وورث، توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات عندما جرفته المياه بعد أن علقت السيارة التي كان يستقلها في المياه سريعة الحركة بالقرب من مجتمع ليليان قبل الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد، حسبما قال مسؤول.

وكان الطفل وشخصان بالغان يحاولون الوصول إلى أرض جافة عندما جرفتهم المياه. وكتب جيمي مور، مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة جونسون، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إنقاذ البالغين حوالي الساعة الخامسة صباحًا ونقلهم إلى المستشفى، بينما تم العثور على الطفل ميتًا حوالي الساعة 7:20 صباحًا في الماء. وقال مات ستالي خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العواصف جلبت أمطارا بلغ منسوبها 23 سنتيمترا، خلال ست إلى ثماني ساعات في بعض المناطق من وسط تكساس إلى منطقة دالاس فورت وورث.