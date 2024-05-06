أميٌّ يدير أكاديميين

فضحت موظفة في جامعة صنعاء أميّا يقود قسما بأحد الكليات العلمية بالجامعة، تم تعيينه في عام 2022، بمسمى أكاديمي، ضمن حملة الحوثيين لتعيين عدد كبير من عناصرهم البديلة للكادر الأكاديمي المستبعدين من الجامعة، وذكر مصدر خاص أن هذه الفضيحة واحدة ضمن كميات كبيرة من الفضائح التي تسجل في تاريخ التدمير الحوثي للعلم والتعليم خاصة في جامعة صنعاء. وقال: «أميٌّ لا يستطيع كتابة حرف واحد يقود قسما علميا بالجامعة، أمر يضع صلاة الجنازة على التعليم في عهد الحوثيين».

علم الأحياء

وأكد المصدر أن أحد هؤلاء المعينيين من قبل الحوثيين ما يسمى رئيس قسم علم الأحياء في كلية العلوم، والذي يكون مكتبه على الدوام مغلقا، وأن من يقوم بإدارة أعماله هو مدير مكتبه وسكرتيره، نظرا لعدم قدرته أو معرفته بالكتابه والقراءة.

وأضاف أن الأكاديمي الأمي الحوثي هو أحد الرعاة في محافظة صعدة، ولم يلتحق بالتعليم أبدا، وتم تعيينه في هذا المكان نظرا لمكانة أسرته وعلاقتها بالحوثيين.

موضحا أن كافة الأوراق التي تحتاج لشرح أو توقيع أو عرض لا يوجد له أي علاقة بها أو أثر، ويتهرب دوما من المواجهة بتبريرات كاذبة وأعذار غير صحيحة لتجنيبه حرج الموقف، ولذا يحاول عدم الاحتكاك المباشر بالطلاب والموظفين هروبا من أميته ومسؤولية تعيينه رئيسا لقسم لا يعي أو يعرف مسماه.

تغيير المناهج

وأضاف المصدر أن الحوثيين بدؤوا حملة لتغيير المناهج التعليمية في اليمن، بدأت بنهج متسلسل للتدمير وخاصة للمراحل الأولية، وصولا إلى المرحلة الجامعية واستهداف جامعة صنعاء من خلال عدة خطوات، حيث بدأت بإيقاف مرتبات الدكاترة في الجامعة، ثم بعد ذلك عمل اختبار ما يسمى دورات المؤهلين، وإسقاط عدد من الدكاترة، البعض منهم يمتلك خبرات ومعرفة كبيرة بسبب ما يسمى عدم الأهلية الأكاديمية، ثم بعد ذلك قامت بخطوات التعجيز والتعقيد والإذلال مما جعل البعض يستمر مرغما حتى اللحظات الأخيرة، لتفقد الجامعة كافة المؤهلين من الكادر التعليمي الكفؤ، وتبدأ خطوة الحوثيين الجديدة بتعيين عناصر من المشرفين والمقربين والموالين الذين لا يحملون أي مؤهلات علمية أو خبرات أو معرفة، وتوزيعهم حسب معايير حوثية تتعلق بالمحسوبيات والوجاهات.

مراحل تدمير جامعة صنعاء:

إيقاف مرتبات الموظفين

وضع اختبار تأهيل الأكاديميين

توبيخ ومضايقة المختصين في عملهم

الاستغناء عن عدد كبير من عمداء ورؤساء وأساتذة الجامعة

تعيين عناصر حوثية بديلة بالجامعة

اختيار عناصر حوثية غير متعلمة