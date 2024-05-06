البحث عن شاب سوري فقد اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ الهري

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، بانه يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، في هذه الاثناء، على البحث عن شاب في التاسعة عشرة من العمر، سوري الجنسية، فقد قبل ساعتين اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ الهري. وستستمر عمليات البحث الى أن يتم العثور على الشاب المفقود.

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