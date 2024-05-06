الجيش الإسرائيلي: ندرس كل المقترحات بشأن الاسرى ونواصل العمل في غزة

اعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع المقترحات المتعلقة بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الاسرى في غزة يتم دراستها بجدية، وإن الجيش يواصل، بالتوازي مع ذلك، عملياته في القطاع.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بشأن ما إذا كان إعلان حماس قبولها اقتراح وقف إطلاق النار سيؤثر على الهجوم المزمع على مدينة رفح في قطاع غزة، اوضح الأميرال دانيال هاجاري "ندرس كل إجابة وكل رد بجدية شديدة ونستنفد كل الإمكانيات فيما يتعلق بالمفاوضات وإعادة الرهائن". وأضاف "بالتوازي مع ذلك، ما زلنا نعمل في قطاع غزة وسنواصل القيام بذلك".
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