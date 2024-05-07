العبسي زار الوكالة المريمية في القاهرة والتقى الآباتي رزق

زار بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، الوكالة المريمية في القاهرة في كنيسة مار مارون في مصر الجديدة يرافقه النائب البطريركي على مصر والسودان المطران جان ماري شامي، الايكونومس القاضي اندره فرح، راعي كنيسة القديس كيرلس في الكوربا الاب رفيق غريش، والقيم العام البطريركي انطوان شار. وكان في استقبال العبسي الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي ادمون رزق، رئيس الدير الاب بيار رفول، وكيل الدير الاب طارق مشعلاني، الاب مارون المدور والاب شربل ابي راشد.
وكان للبطريرك العبسي لقاء مع الاباتي رزق والكهنة، مثمناً جهود الرهبانية المريمية في خدمة المؤمنين في عالم الاغتراب.
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