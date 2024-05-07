بدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي في الكرملين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

بدأت، اليوم الثلاثاء، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتقدم حملة العلم الوطني الروسي والشعار الرئاسي عبر قاعتي "القديس جاورجيوس" و"ألكسندر" إلى قاعة "القديس أندريه"، وتم تقديم الدستور وشعار روسيا، اللذين تم وضعهما على المنصة التي سيؤدي فيها رئيس الدولة القسم.

وغادر الرئيس الروسي مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، والذي يحتوي على صور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق.

واستقل بوتين سيارة "أوروس" بنسختها الجديدة المعدلة التي ظهرت لأول مرة في حفل تنصيب الرئيس الروسي، وغادر مكتبه متوجها إلى قصر الكرملين، حيث دقت أجراس ساعة الكرملين إيذانا ببدء مراسم التنصيب ودخل الرئيس إلى قاعة الحفل.