الممثل ستيفن سيغال يستقبل ضيوف حفل تنصيب بوتين

ياسر رشاد - القاهرة - خطف الممثل الأمريكي ستيفن سيغال الأنظار خلال حفل تدشين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولايته الرئاسية الخامسة.

وأدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، في الكرملين اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات.

وأظهر مقطع جرى تداوله على منصة تويتر، نجم هوليود السابق الذي أصبح مدافعاً شرساً عن بوتين في السنوات الأخيرة، في قدمة الحفل.

وخلال المقطع المتداول، بدا الممثل الهوليودي السابق وكأنما يستقبل ضيوف حفل التنصيب.

وفي عام 2016، حصل سيغال على جواز سفر روسي تسلمه من بوتين، مع احتفاظه بجنسيته الأميركية. وهو يقيم مذاك في روسيا، وانضم في عام 2021 إلى حزب قومي.

وفي أغسطس الماضي، سافر سيغال إلى شرق أوكرانيا للقاء زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك، دينيس بوشلين، وعرض دعمه.

ثم زار سجن أولينيفكا، بالقرب من دونيتسك، حيث قُتل عشرات السجناء الأوكرانيين في انفجار استهدفه خلال الصيف الفائت.

كذلك سجل سيغال، بمناسبة عيد ميلاد بوتين السبعين في أكتوبر، شريط فيديو لدعم الرئيس الروسي الذي وصفه بأنه "أحد أعظم القادة في العالم".

واختارت وزارة الخارجية الروسية سيغال في عام 2018 ليكون مبعوثا إنسانيا لها إلى الولايات المتحدة واليابان.

فيما استقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال حفل التنصيب، سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة خلال توجهه من مكتبه إلى الكرملين.

وغادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، الذي يحتوي على لوحات وصور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق، ثم استقل سيارة "أوروس" الجديدة.

وتم استخدام دراجات "أوروس" (Aurus ) النارية لأول مرة في الموكب الرئاسي خلال حفل التنصيب، التي رافقت سيارة الرئيس الروسي.

وقالت مذيعة البث المباشر الذي نقل فعاليات الحفل: "لأول مرة ، نرى أيضا دراجات "أوروس" النارية في الموكب الرئاسي. إنها كهربائية بالكامل، ومخصصة من بين أمور أخرى، لدرجات الحرارة المنخفضة".

ويبلغ تسارع هذه الدراجات إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 4 ثوان، بسرعة قصوى تبلغ 225 كيلومترا في الساعة.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد قال في وقت سابق، إنه سيتم خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 7 مايوالجاري، تقديم نسخة جديدة من السيارة الفاخرة "أوروس" (Aurus Senat).

وأطلق مشروع "كورتيج" بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، عام 2012، حيث كُلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.