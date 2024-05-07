بري: لبنان ليس مفلسًا ومستحقات المودعين من المقدسات ويجب أن تُعاد لأصحابها عاجلًا أم آجلًا

جدّد رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، التّأكيد على أنّ "​لبنان​ ليس بلدًا مفلسًا، إنّما متخلّف عن السّداد والدّفع للمودعين مستحقّاتهم الّتي هي من المقدّسات، سواء كانت لأفراد أو نقابات أو مؤسّسات، ويجب أن تُعاد إلى أصحابها عاجلًا أم آجلًا".

وأشار، خلال لقائه في عين التّينة، نقيبَي المهندسين في بيروت وطرابلس والشّمال فادي حنا وشوقي فتفت، وأعضاء مجلسَي النّقابتين، في زيارة بروتوكوليّة بعد الانتخابات الجديدة لمجلسَي النّقابتَين، إلى أنّ "الصّناعة الوحيدة الّتي يزدهر بها لبنان، هي صناعة الإنسان، فكيف إذا ما أُتيح لهذا البلد ولإنسانه التّحرّر من القيود الطّائفيّة والمذهبيّة؟".

ونوّه برّي بـ"الأجواء التّنافسيّة والدّيمقراطيّة الّتي سادت الانتخابات الأخيرة للنّقابتَين"، مشدّدًا على "الدّور المحوري الّذي يجب أن تطلع به نقابات المهن الحرة ومن بينها نقابتَي المحامين والمهندسين، في صنع قيامة لبنان وتقديم صورته الفضلى في الدّاخل والخارج".

كما التقى السّفير الفنزويلي في لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليس، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين.

وتابع برّي أيضًا المستجدّات السّياسيّة وتطوّرات الأوضاع، خلال استقباله وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب.