عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية اجتماعا موسعا في الوزارة مع المديرية العامة للطيران المدني ، مجلس الانماء والاعمار ، شركة ال Meas ودار الهندسة ، حيث جرى البحث في مختلف الإجراءات المتخذة والجاري العمل بها على مختلف الاصعدة في مطار بيروت الدولي ، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة للطيران المدني بما يخدم تحسين وتطوير وتحديث الخدمات في المطار ، وكذلك تم البحث في مختلف الاصعدة المتعلقة بأعمال الصيانة لمختلف مرافقه ".
حمية أكد خلال الاجتماع على أن التجهيزات اللازمة للمطار والني يعمل حاليا على تأمين التمويل اللازم لها ، تشكل بالنسبة لنا أولوية ، هذا فضلاً عن متابعة موضوع الصيانة المتعلقة بمختلف مرافقه " مشددا على "ضرورة تضافر الجهود على هذين الصعيدين ، والسير بهما جنباً إلى جنب من قبل الجهات المكلفة ، وذلك لضمان استمرارية جودة الخدمات الني يقدمها ،والعمل على تحسينها وتطويرها والاستمرار في ذلك ،انسجاما مع رؤيتنا لهذا المرفق الهام ،وتماشيا مع المعايير العالمية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية "
كانت هذه تفاصيل خبر حمية عقد اجتماعاً مع المعنيين بالصيانة والتجهيزات في المطار: التجهيزات اللازمة للمطار تشكل أولوية بالنسبة لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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