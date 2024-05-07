أكد مصدر مصري رفيع المستوى الثلاثاء أن وفوداً من قطر والولايات المتحدة وحماس تواصل مباحثاتها في القاهرة للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، وفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية. وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الوفود القطرية والأميركية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس".

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة الإخبارية": مباحثات متواصلة في القاهرة بين حماس ومصر وقطر والولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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