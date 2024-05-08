«طيور الخير» تسقط 82 طن مساعدات على شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ 49 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر الطائرات الأربع التي حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 3344 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير نحو 3714 طناً من المساعدات.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

علاوة إلى ذلك، يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية تقديم خدماته العلاجية والجراحية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. ويبذل فريق العمل جهوداً مضنية على مدار الساعة لتأدية مهمتهم الإنسانية المستمدة من رسالة دولة الإمارات، والتي تتمثل في أن المساعدات الإنسانية الخارجية جزء لا يتجزأ من مسيرتها الإنسانية والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب كافة سواء الشقيقة أو الصديقة.

ويضم المستشفى العائم القائم بالتعاون بين وزارة الدفاع ومجموعة موانئ أبوظبي طاقماً طبياً وإدارياً متكاملاً من مختلف التخصصات، تشمل أطباء التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ والعناية المركزة والباطنية، إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة وفنية ومتخصصين في إدارة المستشفيات.