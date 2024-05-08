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إرجاء محاكمة ترامب في قضية "الوثائق السرية" لأجل غير مسمى

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ابوظبي - سيف اليزيد - تأجل بدء المحاكمة الرسمية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في القضية المتعلقة بالاحتفاظ بوثائق حكومية سرية لأجل غير مسمى.

وأعلنت القاضية المسؤولة، أيلين كانون، في رسالة الثلاثاء إلغاء بدء المحاكمة المقرر سابقا في 20 مايو، وعزت التأجيل إلى مسائل قانونية عالقة.

لذلك من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

ويعد هذا القرار نجاحاً للمرشح الجمهوري، حيث يحاول تأخير بدء المحاكمة إلى أقصى حد ممكن.

ويأمل ترامب  في العودة إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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