إعلام إسرائيلي: إصابة منزل في المطلة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن إصابة منزل في منطقة المطلة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

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