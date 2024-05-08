تيمور جنبلاط يلتقي بري على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي

وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من نواب اللقاء وقيادة الحزب الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري .

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