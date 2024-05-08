زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بالولاية الخامسة

ياسر رشاد - القاهرة -

أرسل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتهنئته ببدء فترة ولايته الخامسة في منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، اليوم الأربعاء أن كيم هنأ، بحرارة بوتين مرة أخرى على تنصيبه، رئيسا للاتحاد الروسي، وأعرب عن أمنياته له بالنجاح الباهر في عمله من أجل روسيا وشعبها.

وتم تسليم الخطاب إلى روسيا، من خلال السفارة الروسية في بيونجيانج.

وكان كيم قد أرسل أيضا رسالة تهنئة إلى بوتين في 18 مارس الماضي، عندما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، التي استمرت ثلاثة أيام.

وفي رسالته في مارس، تعهد كيم بالتعاون مع بوتين لتحقيق حقبة جديدة من الصداقة بين الدولتين والمضي قدما في بناء دولة قوية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أدى اليمين الدستورية لتولي المنصب للفترة الخامسة ، أمس الثلاثاء في موسكو، بعد شهرين من إعادة انتخابه في تصويت تم اعتباره أنه غير حر أو نزيه على نطاق واسع.

وأدى الرئيس اليمين في مراسم بالكرملين في حضور عدة آلاف شخص من بينهم ساسة روس كبار وضيوف آخرين مرموقين.

وحصل بوتين على 87 % من الأصوات في انتخابات الرئاسة في مارس، التي شابتها على نطاق واسع مزاعم بالتزوير والإجبار والمخالفات.

بوتين يشارك في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي كأول مناسبة دولية في ولايته الجديدة

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والتي تعتبر أول مناسبة دولية يشارك فيها الرئيس الروسي في ولايته الخامسة.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء أنه إلى جانب وفود الدول الخمس الأعضاء في التكتل (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان) ستشارك أيضا وفود من دول الأخرى الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة.

بمشاركة وفود دول الأخرى .. بوتين يشارك في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي

وأقيم مساء أمس الثلاثاء حفل عشاء ودي تقليدي لرؤساء وفود رابطة الدول المستقلة ، كما تمت دعوة الرئيس الكوبي، الذي وصل إلى روسيا في وقت متأخر من يوم أمس، للمشاركة في القمة.

وتعقد الدورة الحالية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الفترة التي تسبق حلول الذكرى السنوية العاشرة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث تم التوقيع على المعاهدة المتعلقة بتشكيل الاتحاد من قبل الأطراف في 29 مايو 2014 في أستانا، بكازاخستان.