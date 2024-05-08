انتشال 49 جثة من مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء غرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - ( د ب أ)

انتشلت الطواقم العاملة من مسعفين وكوادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، 49 جثة من مقبرة جماعية ثالثة تم اكتشافها داخل مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "عمليات الانتشال لم تنتهِ بعد، ومن المتوقع العثور على العشرات من جثامين الشهداء".

وأشارت إلى أنه "وبكشف هذه المقبرة الجماعية الجديدة داخل مستشفى الشفاء، يرتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل المستشفيات إلى سبع مقابر جماعية، واحدة في مستشفى كمال عدوان، وثلاث مقابر في مجمع الشفاء الطبي، وثلاث مقابر في مجمع ناصر الطبي، وتم انتشال 520 شهيداً من هذه المقابر حتى الآن".

ولفتت إلى أنه "تم اكتشاف مقبرتين في مجمع الشفاء، والعثور على 500 جثمان، وثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي وعثر على 395 جثمانا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي".