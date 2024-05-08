انتهاء اجتماع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية مع نتنياهو ورئيس الموساد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)



قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، انتهاء اجتماعي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بيل بيرنز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا.

ووصل بيرنز إلى تل أبيب في وقت سابق اليوم الأربعاء عقب انتهاء زيارته في مصر وقطر من أجل محاولة إنجاح اتفاق وقف إطلاق داخل قطاع غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها سابقًا على اقتراح الهدنة الذي وصفته إسرائيل في وقت سابق بـ "السخي" لكنها عقب موافقة حماس عليه أعلنت تعارضها مع رؤيتها وشرعت بعدها في اجتياح رفح.