الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي أُصيب في عملية طولكرم قبل أيام متأثرًا بجروحه

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل جندي إسرائيلي يُدعى يتيف ليف هاليفي، متأثر بجروج أُصيب بها في عملية طولكرم قبل أيام.
في 4 أيّار، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن "إصابة جندي إسرائيلي من وحدة اليمام خلال العملية العسكرية في طولكرم".
وكانت قد انسحبت القوات الإسرائيلية يومها من بلدة دير الغصون بطولكرم شمالي الضفة الغربية، إثر عملية عسكرية استمرت 15 ساعة، قتلت خلالها عددًا من المسلّحين الفلسطينيين بعد اشتباكات عنيفة، فيما نعت كتائب "القسام" 4 من عناصرها قضوا في العملية.
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