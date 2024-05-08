ذكر رئيس شعبة العلاقات العامة في مديرية قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلّم، أنّ "هناك شكاوى وضحايا للابتزاز الجنسي يوميًّا".
وتوجه مسلّم للمواطنين في حديث عبر قناة الـ"إم تي في"، إلى "أننا إلى جانبكم ولا تتردّدوا في الإبلاغ عن الجرائم الالكترونيّة وعن أيّ تحرّش، لذلك أرسِلوا شكوى فورًا لأنّ لدينا كلّ التقنيات للوصول إلى الشخص المبلغ عنه".
إلى ذلك، أشار مسلّم إلى أنّ "هناك تراجعًا في نسبة الجرائم، بفضل جهود المؤسسات الأمنيّة وإجراءاتها التي تنجح بضبط الجرائم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسلّم: هناك شكاوى وضحايا للابتزاز الجنسي يوميًّا ولدى قوى الأمن كلّ التقنيات للوصول للشخص المبلّغ عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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