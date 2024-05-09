الخارجية الروسية: لم ندع الدول غير الصديقة للاحتفال معنا بيوم النصر

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا.. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" إن موسكو لم تقم بإرسال دعوات لحضور عرض يوم النصر لسفراء ومسؤولي الدول غير الصديقة.

وتابعت زاخاروفا، خلال مقابلتها مع وكالة الأنباء الروسية "تاس":" لن ارسل روسيا دعوة إلى سفراء الدول غير الصديقة لحضور موكب يوم النصر للسنة الثالثة على التوالي، فلم تتم دعوتهم منذ عام 2022 لأن الأنظمة في هذه الدول تسعى بشكل السياسة الغير ودية".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "لكنهم في الواقع يتبعون سياسة عدوانية تجاه بلدنا، ويصوغونها على أنها إلحاق هزيمة استراتيجية.. ومن جانبنا، فإننا نصيغ ذلك على أنه حرب هجينة".

وأكدت إن المنظمات المخضرمة "للمحاربين القدماء" في الدول غير الصديقة لم تتأثر بقرار عدم دعوة المسؤولين.

يذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 مايو من كل عام بذكرى عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وعلى صعيد أخر كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قالت أن الاتحاد الأوروبي، من خلال تصريحاته حول حق أوكرانيا المزعوم في مهاجمة جسر القرم، يحرض كييف بشكل مباشر على تنفيذ أعمال إرهابية.

وجدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف" التأكيد بأن التدخل العسكري المباشر من جانب دول حلف الناتو في النزاع بأوكرانيا سيفضي إلى عواقب وخيمة.