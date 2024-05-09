أعاصير مدمرة تضرب الولايات المتحدة الأمريكية وسقوط قتلى ومصابين

ياسر رشاد - القاهرة - حذر خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة من أن موجة من العواصف الخطيرة قد تزحف عبر أجزاء جديدة من الجنوب في وقت مبكر من اليوم، الخميس، بعد أن تسببت العواصف أمس في حدوث أعاصير مدمرة وبرد هائل، مما أسفر عن مقتل شخصين في تينيسي وآخر في ولاية كارولينا الشمالية.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية بأن العواصف الحالية تستمر في إسقاط الأمطار الغزيرة والأعاصير التي ضربت البلاد هذا الأسبوع، من السهول إلى الغرب الأوسط والآن بجنوب شرق الولايات المتحدة، وقد لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في العواصف التي تعرضت لها أجزاء شاسعة من الأراضي الأمريكية منذ يوم الاثنين الماضي.

ووسط عواصف أمس واصلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إصدار تحذيرات من الإعصار تمتد إلى ما بعد منتصف الليل في ولايات كارولاينا الشمالية وألاباما وجورجيا وميسوري وكنتاكي. كما خضعت أجزاء من أركنساس وميسيسيبي أيضًا لوضع مراقبة الإعصار خلال ساعات ما قبل فجر اليوم.. وتسببت إحدى العواصف التي ضربت شمال شرق ولاية تينيسي أمس، الأربعاء، في جلب رياح عاتية أدت إلى سقوط خطوط الكهرباء والأشجار.

وقال بوب بروكس عمدة مقاطعة كليبورن الواقعة على بعد حوالي ساعة شمال نوكسفيل، إن رجلاً يبلغ من العمر 22 عامًا كان في سيارة عندما صدمته إحدى الأشجار فقتلته، ولقي شخص ثان حتفه في مدينة كولومبيا بمقاطعة موري، حيث رجحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يكون إعصار قد ضربها حيث تقع كولومبيا جنوب ناشفيل مباشرةً.

من جانبها ..قالت ريتا طومسون المتحدثة باسم قطاع الصحة الإقليمية في موري، إن المستشفى استقبل خمسة مرضى، بمن فيهم الشخص المتوفى. وأضافت أن آخرا في حالة خطيرة بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح لا تهدد حياتهم.

وأشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن العواصف دفعت أيضًا إدارة الطيران الفيدرالية إلى إصدار توقف أرضي مؤقت في مطار ناشفيل الدولي وخدمة الأرصاد الجوية الوطنية لإصدار حالة طوارئ إعصار، وهي أعلى مستوى تأهب لها، للمناطق القريبة الأخرى جنوب عاصمة الولاية، بما في ذلك تشابل هيل وإيجلفيل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السكان وقالت: "لا تحاول السفر إلا إذا كنت تهرب من منطقة معرضة للفيضانات أو بموجب أمر إخلاء".

وفي كارولاينا الشمالية، أُعلنت حالة الطوارئ ليلة أمس الأربعاء في مقاطعة جاستون بغرب شارلوت، في أعقاب عاصفة كبيرة أطاحت بخطوط الكهرباء وقطعت الأشجار، بما في ذلك عاصفة سقطت على سيارة. وقال مسئولون إن شخصا كان في السيارة قتل ونقل آخر إلى المستشفى.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الأعاصير ضربت أجزاء من ولايات ميشيجان وأوهايو وإنديانا منذ يوم أمس الأول، ففي ميشيجان، اجتاحت الأعاصير الجزء الجنوبي الغربي من الولاية، داخل مقاطعة كالامازو وما حولها، في حين أعلنت الحاكمة جريتشن ويتمر حالة الطوارئ في أربع مقاطعات..