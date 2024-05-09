12 صورة بالمواعيد.. تشغيل قطارات المصيف إلى الإسكندرية ومرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة بين القاهرة/ مرسى مطروح والعكس، والقاهرة/ الإسكندرية والعكس.



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، جاءت بيانات القطارات الجديدة كالتالي:



1- اعتبارًا من يوم 1/6/2024:



- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة/ مرسى مطروح يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا ويصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق.



- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة/ مرسى مطروح يوميا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحا طبقا للجدول المرفق.



- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح/ القاهرة يوميا، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحا طبقا للجدول المرفق.



- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة/ الإسكندرية يوميا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحا ويصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحا طبقا للجدول المرفق.



- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة يوميا، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق.



2- اعتبارًا من يوم 2/6/2024:



- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح/ القاهرة يوميا، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق.



3- اعتبارًا من يوم 15/6/2024:



- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة/ مرسى مطروح، ويعمل أيام (السبت - الإثنين - الأربعاء) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحا طبقا للجدول المرفق.



4- اعتبارًا من يوم 16/6/2024:



- تشغيل قطار 775/774 نوم مرسى مطروح/ القاهرة، ويعمل أيام ( الأحد - الثلاثاء - الخميس) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحا طبقا للجدول المرفق.



- تشغيل قطار 773/772 مكيف (أسباني) القاهرة/ مرسى مطروح، ويعمل أيام (الأحد - الثلاثاء - الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحا طبقا للجدول المرفق.



5- اعتبارًا من يوم 17/6/2024:



- تشغيل قطار 775/774 مكيف (أسباني) مرسى مطروح/ القاهرة، ويعمل أيام (الإثنين - الأربعاء - الجمعة) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحا طبقا للجدول المرفق.



ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (119/ 7/ 1205/ 32) كالجداول المرفقة.