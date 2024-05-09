الأمن الصومالي يقبض على 12 عنصرًا إرهابيًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قبضت وحدات من الأمن الصومالي، على 12 عنصرًا إرهابيًا من حركة الشباب الإرهابية بإقليم “باي” جنوب البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية اليوم، أن القوات المسلحة الصومالية قامت بعمليات تمشيط واسعة في عدة مناطق وقرى في مدينة بيدوا التابعة للإقليم، أسفرت عن إلقاء القبض على 12 مسلحًا، مشيرة إلى مواصلة الجيش الصومالي ملاحقة العناصر الإرهابية في جنوب ووسط البلاد.