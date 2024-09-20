اليونيسيف: ارتفاع عدد النازحين بقطاع غزة إلى 1.9 مليون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيد شيبان، إلى وقف إطلاق النار فورًا لحماية الأطفال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد شيبان في تصريح صحفي، الليلة، استشهاد أكثر من 14000 طفل في غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، مشددا على أهمية وضع حل سياسي يضمن حقوق الأطفال، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وأوضح شيبان أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث ارتفع عدد النازحين إلى 1.9 مليون شخص، بينما انخفض عدد شاحنات المساعدات من 100 شاحنة يوميًا في أغسطس، إلى 15 شاحنة فقط في سبتمبر، ما زاد من معاناة الفلسطينيين.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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