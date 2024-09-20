استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون وغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينتي غزة وبيت حانون.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها في قصف على تجمع للفلسطينيين قبل عدة أيام في بيت حانون شمال قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى ٢٣ شهيداً وعشرات الجرحى.

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