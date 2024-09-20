اليونيسيف تدعو لتمويل الاستجابة لانتشار جدري القرود في أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت منظمة اليونيسيف لتوفير 58,8 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق الاستجابة للمتضررين من جدري القرود وتقديم المساعدات في أفريقيا, حيث تصاعد انتشار العدوى بنسبة 40% على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتعمل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا على الاستجابة، بما في ذلك مكافحة المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل والوقاية من العدوى والدعم الصحي للعاملين في الخطوط الأمامية.

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