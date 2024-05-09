اخبار العالم

حزب الله يحرق موقع المالكية ويوقع طاقمه بين قتيل وجريح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيلٍ ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها، ووثقوا الحدث بصورة لمشهد الموقع وقد نشب فيه حريق بعد استهدافه.‏

 

وقال حزب الله في بيان نشره قبل قليل: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (20:05) من مساء يوم ‌‏الخميس 09-05-2024 ‏ آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيلٍ ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها.‏

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا