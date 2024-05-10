إعلام إسرائيلي: إطلاق 20 صاروخًا من لبنان نحو كريات شمونة وأضرار كبيرة بالمنطقة جرّاء هجوم سابق

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن رصد إطلاق 20 صاروخًا من لبنان نحو كريات شمونة ومحيطها.

هذا، وأكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ الهجمة الصاروخية التي نفذها "حزب الله" في وقت سابق على كريات شمونة "أدت إلى أضرار كبيرة".

ونفّذ "حزب الله" عمليات قال إنها ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها على طيرحرفا التي ارتقى خلالها شهيدان، أحدهما هم يوسف فادي جلول من شركة "Powertech" المتعهدة بأعمال الصيانة لشركة "تاتش" وغالب حسين الحاج من الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية.

وكان قد أعلن أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وآخرها في طير حرفا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا".